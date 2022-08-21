أول ظهور لـ إيهاب توفيق بعد تعرضه لأزمة صحية.. «مع صحابه في العلمين»

حرص الفنان إيهاب توفيق، على طمأنة جمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، الأسبوع الماضي، دفعته لإلغاء حفله في تونس، إثر معاناته من وجود حصوة على الحالب الأيسر.

ونشر إيهاب توفيق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بأصدقائه في العلمين، مُعلقًا عليها: «أنا بخير الحمد لله.. وفى العلمين مع الأصدقاء».

تقرير طبي بشأن الحالة الصحية لـ إيهاب توفيق

وتصدر إيهاب توفيق، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وتبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد، مع ارتفاع في درجة الحرارة، فضلًا عن وجود حصوة بأعلى الحالب الأيسر، مع ارتداد للبول على الكلى.

وخضع إيهاب توفيق، لعملية لتفتيت هذه الحصوة؛ ليخرج بعدها بساعات ويطمئن الجمهور على حالته الصحية.

إيهاب توفيق يستعد لمشاريع غنائية جديدة

ويستعد إيهاب توفيق لإطلاق أعمال غنائية جديدة الفترة المقبلة، يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.