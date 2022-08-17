تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب توفيق.. «فتت الحصوة وحالته جيدة»

حالة من القلق الشديد انتابت جمهور الفنان إيهاب توفيق بعد تداول أنباء إصابته بوعكة صحية أدت إلى تأجيل حفله في تونس، ودخوله المستشفى، ليزيد إيهاب قلق جمهوره بعد نشره تقريرا طبيا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، يكشف إصابته بـ«حصوة» على الحالب الأيسر، وبدأ الكثيرون في البحث عن تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب توفيق.

تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب توفيق

وحرص الفنان إيهاب توفيق على كشف تطورات حالته الصحية من خلال منشور عبر ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قال فيه: «الحمد لله.. أنا بخير دلوقتي بعد تفتيت الحصوة.. كل الشكر لكل من سأل عني.. وأشكركم من كل قلبي علي محبتكم وتمنياتي لكم بكل الصحة.. إيهاب توفيق».

وانهالت التعليقات على المنشور الذي كشف عن تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب توفيق، بالدعوات من متابعيه وجمهوره بدوام الصحية والعافية.

كما أكد مصدر مقرب من الفنان إيهاب توفيق لـ«الوطن»، أن إيهاب أصبحت حالته الصحية مستقرة حاليا بعد تفتيت الحصوة من الحالب.

مرض إيهاب توفيق

وفيما يتعلق بتطورات الحالة الصحية لـ إيهاب توفيق، أعلن الفنان، أمس، عبر الصفحة الرسمية بـ«إنستجرام»، إصابته بأزمة صحية، إذ نشر تقريرا يوضح تفاصيل الحالة كان مضمونه كالتالي: «بالكشف على المريض المذكور، تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد مراجعة الفحوصات، تبين وجود حصوة بأعلى الحالب الأيسر، مع ارتداد للبول على الكلى، ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة، وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية، مع الالتزام بالعلاج والمتابعة».

نشاط إيهاب توفيق الفني

وقبل أزمته الصحية الأخيرة، عاش إيهاب توفيق مؤخرا حالة من النشاط الفني، حيث أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في حديقة فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور جماهيري، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

كما طرح عددا من الأغاني؛ منها «سنة حلوة يا جميل» و«باشا».