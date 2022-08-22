طارق الشناوي عن برنامج «كابيتانو مصر»: المتحدة دائما سباقة بكل مميز

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن سعادته البالغة، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب في المجال الكروي، تحت عنوان «كابيتانو مصر»، في جميع أرجاء مصر.

طارق الشناوي: المتحدة دائما تقفز في خطواتها للأمام

وأكد لـ«الوطن» أن المتحدة دائما تقفز في خطواتها للأمام، ودائما سبّاقة نحو كل ما هو مميز وكل ما هو مفيد وفي صالح المجتمع المصري بأكمله بمختلف الأعمار السنية، لافتا إلى الاهتمام بالشباب ومواهبهم بدأ مع برنامج «الدوم»، الذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري وصداه مستمر حتى الآن وأخرج مجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين الذين كان البرنامج بمثابة انطلاقة حقيقية لهم.

وأشار «الشناوي» إلى أن اكتشاف المواهب الصغيرة في عالم كرة القدم في مختلف ضواحي مصر وليس القاهرة والجيزة فقط، فكرة رائعة، لأن ليس كل الموهوبين في إمكانهم أن يقدموا في اختبارات الأندية.

الشناوي: قد يخرج محمد صلاح جديد من خلال برنامج «كابيتانو مصر»

وأضاف طارق الشناوي أنه من الممكن أن يخرج من البرنامج محمد صلاح جديد، مشيرا إلى أنه يثق أن الشركة المتحدة تضع أمامها محمد صلاح كمثال وأيقونة ليخرج كل موهوبي البرنامج مثله على جميع المستويات الرياضية والأخلاقية وغيرها.

الجدير بالذكر ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت الإعلان الترويجي للمسابقة منذ يومين، وظهر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وقال من خلال ظهوره بالفيديو الترويجي: «كل حلم بيبدأ بخطوة».