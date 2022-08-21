عميد «الإعلام» الأسبق: إطلاق الشركة المتحدة لـ«كابيتانو مصر» عودة للإبداع

«كابيتانو مصر».. أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الكروية في مصر، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولقى صدى واسعا وترحيبا كبيرا من الجمهور، إذ يهدف إلى الارتقاء بالكرة المصرية، باكتشاف واستغلال المواهب المهمّشة في مصر، لرفع اسم البلد عاليا بزيادة عدد المحترفين، في الدوريات الكبرى الخمس.

وقالت دكتور ليلي عبد المجيد، عميد الإعلام الأسبق، إنّ إطلاق الشركة المتحدة لبرنامج «كابيتانو مصر» خطوة مهمة للغاية؛ لدعم واكتشاف المواهب الجديدة التي لا تجد من يقف بجانبها، موضحة أنّ الجهد المبذول لاكتشاف الموهوبين في مصر سيعيد الزخم الإبداعي مرة أخرى.

عميد إعلام الأسبق تشيد بـ«كابيتانو مصر»

وتابعت دكتور ليلى عبدالمجيد: «ما يميز برنامج كابيتانو مصر، هو أن عمر لاعبي كرة القدم ليس طويلًا؛ لأن كل لاعب يعتزل عند سن الثلاثين، لذا نحن في حاجة إلى اكتشاف المواهب في كرة القدم باستمرار».

وعن اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باكتشاف المواهب، قالت إنّ الشركة تبذل قصارى جهدها في دعم المواهب، حتى خارج كرة القدم مثلما حدث من قبل في برنامج الدوم لدعم المواهب الفنية، وهذا أكبر دليل على أنّ هناك جهدًا كبيرًا لصناعة المستقبل.

ليلى عبدالمجيد: دور الإعلام الأساسي الاهتمام بدعم المواهب

وأكدت ليلى أنّ دور الإعلام الأساسي الاهتمام بدعم المواهب في كل المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو العلمية، متمنية أن يكون هناك برنامج لاكتشاف العلماء قريبا.