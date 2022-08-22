تفاصيل عودة جراحة المناظير لأول مستشفى عزل بمصر.. «3 عمليات في ساعتين»

في الوقت الذى تغيرت فيه خريطة الخدمات الطبية في بعض المستشفيات خلال جائحة كورونا، عادت مستشفى النجيلة أول مستشفى عزل في مصر، لتبدأ في إجراء عمليات لجراحة المناظير للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، بجانب العمليات المعقدة في مختلف التخصصات، من خلال فرق طبية متميزة من الأخصائيين والاستشاريين المتعاقدين مع المستشفى.

3 عمليات في ساعتين

وقال الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص ل"الوطن" إن فريق طبي بمستشفى النجيلة نجح في إجراء ثلاث عمليات مناظير دفعة واحدة استئصال المرارة بالمنظار خلال ساعتين فقط، وبدأت العمليات، من الساعة 10.30 وانتهت 12.30 وذلك بتشغيل غرفتين العمليات داخل النجيلة المركزي، وهي أول عملية من نوعها يتم تنفيذها منذ غلق المستشفى وتحويلها إلى مستشفى حجر صحى لحالات كوفيد في 19 فبراير 2020، ويتمتع المرضى بحالة طيبة، وخرج المرضى دون أي مضاعفات بعد تلقي علاج ما بعد العملية والاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

فريق طبي متميز

وأوضح وكيل صحة مطروح أن الأطقم الطبية التي أجرت العمليات متخصصة في جراحات المناظير، ويضم الطاقم الدكتور أحمد إيهاب عضو كليه الجراحين الملكية اخصائي جراحة الأورام والمناظير، والدكتورة دينا عبدالرحمن محمد نائب الجراحة، والدكتورة شرين إسماعيل استشاري التخدير، والدكتور محمود حبيب نائب التخدير، بمعاونة طاقم التمريض للجراحة عبد الرحيم حجازي وفتحي الخرباوي، وبسمة أحمد، وأمل السعيد تحت إشراف الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة.

خدمات طبية بمستشفى النجيلة

وأوضح وكيل صحة مطروح أن مستشفى النجيلة تعمل حاليا بكامل طاقتها الطبيعية قبل جائحة كورونا، وبجميع أقسامها العمليات والباطنية والرمد والكلي والنساء والتوليد والجلدية والأطفال والمعامل والأشعة، والاستقبال والطوارئ بالإضافة إلي العيادات الخارجية التي تستقبل عشرات الحالات يوميا من أهالي النجيلة والقري والنجوع المحيطة بها للكشف وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات من خلال فرق طبية متخصصة.