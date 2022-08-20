ارتفاع عدد ضحايا أمطار السودان لـ80 قتيلا وتدمير 50 ألف منزل

ارتفع عدد ضحايا أمطار السودان التي اجتاحت عددا من المناطق في البلاد إلى 80 قتيلا وتسببت السيول في إلحاق الأضرار البالغة بـ50 ألف منزل بعضها تهدم كليا والبعض الآخر أصبح آيلا للسقوط.

واجتاحت السيول في السودان أكثر من 60 قرية في وسط وشرق وشمال السودان كما غمرت أمطار السودان أكثر من 50 % من المساحات الزراعية التي يعتمد السكان المحليون في حياتهم اليومية .

أمطار السودان اجتاحت أكثر من 60 قرية

فيما قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من أمطار السودان والفيضانات منذ بداية موسمها وفقا لشبكتي «سكاي نيوز» و«العربية».

وعقدت وزارة الخارجية السودانية اجتماعا لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة في حشد الدعم الدولي والإقليمي لدرء ومعالجة آثار أمطار السودان والفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وناقش الاجتماع الخطوات العملية للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات العون والغوث الإنساني الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية، لحشد دعمها والاستعانة بإمكاناتها وخبراتها، لا سيما في توفير الإحتياجات العاجلة المتمثلة في معينات الإيواء وتوفير المواد الغذائية والأدوية والأمصال للمتضررين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال رئيس منبر المنظمات السودانية إبراهيم مودي إن السيول تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وخلفت عشرات الآلاف من المشردين الذين أصبحوا بلا مأوى أو غذاء في عدد من الولايات في السودان.

وأكد أن ولايات الجزيرة، نهر النيل، ووسط وجنوب دارفور من أكثر الولايات تضرراً من أمطار السودان مشيرًا إلى أن عدداً من المنظمات الوطنية بولاية الجزيرة قاموا بزيارة إلى محلية المناقل للوقوف على الأوضاع في أرض الواقع، حيث أكدوا أن الوضع مقلق للغاية وأن عشرات القري غمرت تحت المياه والسكان الآن يعيشون في تجمعات وفي حاجة للمساعدات.

وأشار رئيس المنبر إلى أن حجم الخسائر والأضرار يفوق كل الإمكانيات، وأن الوضع ينذر بكارثة إن لم يتم تداركه.