خبير إعلامي: إطلاق برنامج «كابيتانو مصر» خطوة مهمة نحو الاستثمار الرياضي

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها والخبير الإعلامي، إن برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أعلنت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعد خطوة مهمة تؤكد ريادة الشركة في اكتشاف المواهب المصرية في جميع المجالات الرياضية والثقافية والفنية، وذلك عقب انتهاء الموسم الأول من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الفنية والإعلامية.

خبير إعلامي: برنامج «كابيتانو مصر» يستهدف اكتشاف الموهوبين

وأضاف حسام النحاس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن برنامج «كابيتانو مصر» يستهدف اكتشاف الموهوبين في كرة القدم، من كل أنحاء الجمهورية ومحافظات مصر، ورعايتها وتبنيها وتطويرها من أجل إعداد جيل جديد من المصريين المحترفين في الخارج منذ سن مبكرة ليكونوا سفراء لمصر في الخارج، أسوة بالنجم المصري محمد صلاح، بما يعود في النهاية على المنتخب المصري بالنفع، والارتقاء بمستوى كرة القدم في مصر محليا وعالميا.

النحاس: برنامج «كابيتانو مصر» خطوة في مجال التسويق

وأشار إلى أن برنامج «كابيتانو مصر»، يعد خطوة مهمة في مجال التسويق والاستثمار الرياضي، حيث يحتاج الأطفال والشباب في تلك المرحلة العمرية إلى إخراج طاقاتهم وإبداعاتهم المختلفة، وهو الملف الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال تلك الفترة، وذلك في إطار حرص وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على ضرورة بناء الإنسان والشخصية المصرية في كل المجالات ثقافيا ورياضيا وصحيا وبدنيا.

تفاصيل إطلاق البرنامج في 7 محافظات

الجدير بالذكر أن البرنامج يبدأ كمرحلة أولى من خلال 7 محافظات، كما تم إعلان شروط الاشتراك والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني تحت إشراف لجنة علمية من الخبراء والمختصين، وسيتم إذاعته عبر مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس» تحت شعار« كل حلم بيبدأ بخطوة».