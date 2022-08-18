أرخص الجامعات الخاصة 2022 في مصر.. تعرف عليها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، الحدود الدنيا للتقدم لتنسيق الجامعات الخاصة 2022، وكذلك الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبدأت الجامعات اليوم استقبال رغبات الطلاب للتقدم والالتحاق بجانب البحث عن أرخص الجامعات الخاصة 2022 في مصر من حيث المصروفات الدراسية للعام الجديد.

مصاريف أرخص الجامعات الخاصة 2022 في مصر

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أرخص الجامعات الخاصة 2022 في مصر من حيث المصروفات للعام الدراسي الجديد، وكذلك الحدود الدنيا لللقبول الموحدة بين الجامعات.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022

مصروفات جامعة الأهرام الكندية

طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

الهندسة: 58 ألف جنيه.

التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.

الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.

الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

الحاسبات: 51 ألف جنيه.

الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر للعلوم

الصيدلة: 72 ألف جنيه.

الطب البشري: 130 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين

كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

الهندسة: 55 ألف جنيه.

طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

الصيدلة: 80 ألف جنيه pharm D

التمريض: 35 ألف جنيه.

الطب البشري: 120 ألف جنيه.

الهندسة: 46 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

الإعلام: 42 ألف جنيه.

الإدارة: 42 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الصينية

الهندسة: 56 ألف جنيه.

صيدلة: 98 ألف جنيه.

الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022

العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية.

الهندسة: 60 ألف جنيه.

التمريض: 25 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية

السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج فارم دي.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 33 ألف جنيه.

إدارة الأعمال: 24 ألف جنيه.

الطب البشري: 124 ألف جنيه.

الصيدلة: 78 ألف جنيه إكلنيكية

الصيدلة : 73 ألف جنيه فارما.

العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

الهندسة: 35 ألف جنيه.

الذكاء الاصطناعي: 42 ألف جنيه.

الآداب: 21 ألف جنيه.

طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية

الصيدلة: 85 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.

الهندسة: 80 ألف جنيه.

إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.

الحدود الدنيا للتقدم بتنسيق الجامعات الخاصة 2022

كليات الصيدلة 74%

كليات الطب 82%

كليات الهندسة 68%

كليات طب الأسنان 80%

كليات الطب البيطري 70%

كليات الحاسبات 62%

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%

كليات الإدارة والاقتصاد 55%

كليات العلوم السياسية 55%

كليات العلوم السنيمائية 55%

كليات العلاج الطبيعي 78

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%

كليات الفنون التطبيقية 55%

كليات التمريض 55%

كليات الإعلام 55%

كليات الآداب 55%

كليات التربية 55%

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%

كليات الزراعات الصحراوية 55%

كليات السياحة والفنادق 55%

كليات الآثار 55%

كليات اللغات والترجمة 55%

كليات الزراعة 55%

كليات العلوم الأساسية 55%.