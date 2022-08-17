موعد تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. اعرف الحد الأدنى للقبول بالكليات

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تنسيق الجامعات الخاصة 2022 لمختلف الكليات، كاشفا عن الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق، وكشف مصدر بالأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بدءا من غد الخميس، تبدأ الجامعات في أولى مراحل تنسيقها باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أقرها المجلس.

وكشف الدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية بمدينة 6 أكتوبر، عن موعد بدء التقدم والالتحاق بمختلف برامج الجامعة، موضحا أنه يمكن للطلاب التقديم مباشرة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، بداية من غد الخميس، للجامعة وغيرها من الجامعات والتوجه للجامعات حال الموافقة لاستكمال باقي إجراءات الالتحاق، مؤكدا أن الأعلى للجامعات شدد على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط في هذا الشأن.

الاستعدادات الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف رئيس جامعة الأهرام الكندية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة 2022، موضحا أن الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق موحدة على مستوى الجامعات المصرية الخاصة.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022:

كليات الصيدلة 74%

كليات الطب 82%

كليات طب الأسنان 80%

كليات الهندسة 68%

كليات العلاج الطبيعي 78

كليات الطب البيطري 70%

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%

كليات الحاسبات 62%

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%

كليات الإدارة والاقتصاد 55%

كليات التمريض 55%

كليات العلوم السياسية 55%

كليات الفنون التطبيقية 55%

كليات العلوم السنيمائية 55%

كليات الآداب 55%

كليات التربية 55%

كليات الإعلام 55%

كليات السياحة والفنادق 55%

كليات اللغات والترجمة 55%

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%

كليات الزراعات الصحراوية 55%

كليات الآثار 55%

كليات الزراعة 55%

كليات العلوم الأساسية 55%.