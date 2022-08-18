تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. اليوم بداية التقدم للالتحاق بالكليات

بعد إعلان وزارة التعليم العالي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، ووفقا لتوجيهات الأعلى لللجامعات والوزارة، تبدأ اليوم أعمال تنسيق الجامعات الخاصة 2022، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسيات والطب البيطري والإعلام والتمريض والعلوم السياسية والعلوم الأساسية والتربية وغيرها من الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

تنسيق الجامعات الخاصة 2022-2023

وووفقا لقواعد تنسيق الجامعات الخاصة 2022، أتاحت مكاتب شؤون الطلاب والتقدم بمختلف الجامعات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة والتقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وأنه حال الموافقة والقبول يجب على الطالب اتباع تعليمات الجامعة فيما يتعلق بالأوراق المطلوبات وقيمة المصروفات الدراسية المقررة.

تنسيق الكليات 2022

وفي السياق ذاته، كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقدم للالتحاق بمختلف الكليات مستمر حتى يتم الانتهاء من إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني 2022 للثانوية العامة، موضحة أن الجامعات ملتزمة بالقواعد والضوابط والحدود الدنيا للتقدم وأنه حال زيادة الأعداد المتقدمة للالتحاق بكلية عن الأعداد المقررة لكل كلية، سيتم بعدها عمل ما يسمى بتنسيق داخلي واختيار الطلاب الأعلى في المجموع.

ومن ناحية أخرى، يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني حاليا، رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات الحكومية، وفقا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، والتي من المقرر أن تستمر حتى الإثنين المقبل.