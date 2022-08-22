ابنة حسن أبوالسعود: فضلت 3 أيام أنام تحت البيانو بعد وفاة والدي

قالت رنا حسن أبوالسعود، ابنة الفنان الراحل حسن أبوالسعود، إن البيانو كان بالنسبة لوالدها الفنان الكبير الراحل كابن رابع، إذ أنه لم يسمح لأى فرد في المنزل أن ينظفه أو يلمعه، «كان بيقوم يلمعه بنفسه، وأول ما بابا توفى حرصت أن البيانو يكون عندي في البيت، كأن بابا روحه موجودة عندي، وبعد وفاته قعدت 3 أيام بنام تحت البيانو».

أبوالسعود: كان يدرس الموسيقى الخاصة بتلك الدول والآلات المختلفة

وأضافت «أبوالسعود»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن والدها سافر إلى كل دول العالم، وكان يدرس الموسيقى الخاصة بمثل تلك الدول والآلات المختلفة، «بابا كان موهوب جدًا، وكان بيعرف يلعب على كل الآلات بنسبة كبيرة».

أبوالسعود: بابا كان مهتم بالمزيكا طول الوقت

واستطردت: «بابا كان مهتم بالمزيكا طول الوقت، وكانت أكتر حاجة بيحبها في الدنيا، وكان بيجيب لينا نوتة ويطلب مني وأخواتي عزف المقطوعات على الآلات المختلفة، وطلعت تلقائيًا بجيد العزف عن طريق السماع، وأنا صغيرة كنت بعمل أغاني وألف كلمات، وكان بيشجعني جدًا أبقي كدة».

وأوضحت أن والدها قد أبدع في العزف على كل الآلات الموسيقية وليس الأوكرديون فقط، مشيرة إلى أنها وفي إحدى المرات وبعد وصولها إلى منزلها وجدت والدها جالسًا مع الفنان عمرو دياب، وهاني شاكر، ومحمد فؤاد، ومصطفى قمر، وحينها طلب منها والدها غناء أغنيتها الشعبية التي كتبتها بنفسها، «كنت حاسة بإسفاف رهيب، وكان دايما بيقولي أنتي موهوبة وأكتر واحده طلعالي».

وتابعت رنا حسن أبو السعود: «بابا اكتشف كل من بهاء سلطان وجورج وسوف وشيرين، وهو اللي قدم الفنان راغب علامة للجمهور المصري، وكان بابا بالنسبة للكثير من المطربين نقطة تحول، والفنان بهاء سلطان بعد ما والدي مات كنت بكلمه أطمن عليه، ساعتها قالي بعد ما بابا مات مبقاش ليا سند، هو اللي كان واقف في ظهري وبيعرف ياخده، لكن دلوقتي خلاص، وبابا كان عنده روح المحبة والأخوة والمجدعه مع الناس كلها».