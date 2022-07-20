حسن أبوالسعود ليس الأول.. شيرين ومهاجمة الفنانين «عرض مستمر»

أثار تنمر الفنانة شيرين عبدالوهاب بالموسيقار الراحل حسن أبوالسعود غضب الكثيرين، وذلك بعدما قالت شيرين، في تصريحات تليفزيونية، هاجمت فيها زوجها السابق الفنان حسام حبيب، حيث سخرت من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة «أون»، قائلة: «أنا شكلي بقى زي حسن أبو السعود».

لم تكن هذه هي الأزمة الأولى لشيرين عبدالوهاب التي اعتادت مهاجمة الفنانين، كما يلي:

هجومها على عمرو دياب

هاجمت شيرين عبدالوهاب الفنان الكبير عمرو دياب وذلك خلال حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش قائلة «أنا حسيت إن إحنا جايين النهارده أنا وأصالة، وأصالة دي حاجة كبيرة قوي واحنا جايين معزومين وحماقي وتامر جايين يحييوا الفرح فانا حسيت بصراحة ان احنا سلبات لان انا مش بقلل أبدًا من حماقي وتامر حسني ابدًا احنا أصلا تامر حسني وحماقي هما اللي عندنا في مصر ..ولا ايه..احنا معندناش غيرهم وعايزة أقول ان ال أأأأ -تقصد عمرو دياب- راحت عليه وكبر خلاص في السن واحنا اللي جايين».

هجوم على بهاء الدين محمد

كما تسببت شيرين عبدالوهاب في أزمة مع الكاتب والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد بعدما وجه أحد المتابعين سؤالا لشيرين عبر خاصية «اسأل» على حسابها الخاص على موقع الصور الشهير انستجرام عن الأغنية التي ندمت عليها فقالت أنها أغنية «ماتجرحنيش».

ولأن أغنية «ماتجرحنيش» هي للشاعر بهاء الدين محمد فحرص على الرد عليها من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «مش متعود أرد على أي حد ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب، ويخلي باله، وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها وهتكلم باختصار جدا».

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شيرين تهاجم عمرو مصطفى

كما هاجمت شيرين الملحن عمرو مصطفى في تصريحات تلفزيونية لها، بسبب تعليقه على ما فعلته بإحدى حلقات برنامج المسابقات «ذا فويس» قائلة «روح يا حبيبي اتعلم مزيكا واتعلم تلحين وتعالى كلمني» مؤكدة أنها «تكرهه عمى».

وقالت شيرين «هو عك، وزعلني.. وأنا لما عمرو مصطفى بيجيلي البيت بيجي علشان يطبل على الجيتار وليس للعزف عليه، وبيقولي حطيلي حاجة أي تكنو أو ميوزك.. عمرو مش الملحن اللي يجي يعزف، روح اتعلم يا حبيبي تلحين أو مزيكا أو امسك آلة وتعالى اتكلم».

وتابعت:«مش هزعل منه لأنه تلت تربع الكلام اللي بيقوله مش موزون، أنت أكتر واحد ودانا في 60 داهية».

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