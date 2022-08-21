فيضانات السودان.. ارتفاع عدد الضحايا وتوقعات بإعلان البلاد منطقة كوارث

ارتفع عدد ضحايا أمطار السودان التي اجتاحت عددًا من المناطق في البلاد إلى 111 شخصًا، وفقا للإحصائيات الرسمية السودانية.

وقال المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، إن ضحايا الفيضانات بلغت 111 شخصًا بواقع 80 قتيلًا و31 مصابًا، فيما تجاوزت عدد المنازل التي دمرت 50 ألف منزل بينهم 17 ألف مدمرة بشكل كامل و23 ألفًا و850 مدمرين جزئيًا، كما جرى تدمير عدد كبير من المتاجر والمرافق.

وتزامنا مع الفيضانات، أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ في 6 ولايات بسبب الأمطار الغزيرة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السودانية من أن السيول المفاجئة تضرب أغلب الولايات السودانية، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المنخفضة.

السودان أعلنت حالة الطوارئ في 6 ولايات

تعد ولايات نهر النيل والجزيرة وكسلا وسنار أكثر الولايات تأثرًا بالفيضانات، وأوصى مجلس الدفاع المدني السوداني خلال اجتماع طارئ بحصر جميع الدعم الموجود من مواد الإيواء وغيرها، وتوزيعها بعدالة وعاجلًا للولايات الأكثر تضررًا من الفيضانات.

فى السياق ذاته، قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، إنه يجرى إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب الفيضانات، مؤكدا أن حالة التأهب مستمرة وفقا لشبكة «العربية».

استمرار الأمطار الغزيرة حتى سبتمبر المقبل في السودان

وعادة ما يستمر موسم الأمطار في السودان حتى شهر سبتمبر القادم، إذ تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة العام الماضي فى وفاة أكثر من 80 شخصا وإغراق عشرات الآلاف من المنازل بجميع أنحاء البلاد.

وفرضت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في السودان بسبب الأمطار الغزيرة، إذ أعلنت أنها منطقة كوارث طبيعية، وذلك بعد وفاة 100 شخص بسبب السيول.