قيس سعيد: سيتم محاسبة كل من أجرم في حق التونسيين

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن القانون الانتخابي سيكون جاهزا بوصفه مطلبا شعبيا، مضيفا إن سيتم محاسبة كل من أجرم في حق التونسيين، وأشار سعيد في تصريح خاص لقناة «العربية» الإخبارية، إلى مرور بلاده إلى مرحلة تاريخية جديدة بفضل إرادة الشعب التونسي.

وأضاف الرئيس التونسي، أن شعب بلاده سيحقق الآن ديمقراطية حقيقية وليست شكلية، وأشار سعيد، إلى أن بلاده عبرت من ضفة اليأس إلى ضفة تحقيق أماني الشعب.

سعيد: بفضل الإرادة الصلبة والعزيمة سنواصل بناء تونس

وأوضح سعيد، أن من حق الشعب التونسي أن يحاسب من نكل به ومازال ينوي التنكيل به، وأضاف الرئيس التونسي، أن بفضل الإرادة الصلبة والعزيمة سنواصل بناء تونس. وتابع سعيد قائلا، إن طبقا للقانون لن يتم ترك مليما لمن سطا على فقراء الشعب.

وأضاف رئيس تونس، قيس سعيد، أن من أجرم في حق الشعب سيدفع الثمن، مضيفا إن شعب بلاده سيسترجع ثرواته وسيادته.

وفي وقت سابق، حث سعيد، مواطنيه على المشاركة في التصويت، وقال عقب وصوله للتصويت بأحد مراكز الاقتراع، إن التصويت لصالح الدستور الجديد سينهي سنوات المهازل سيئة الذكر.

وأضاف الرئيس التونسي، أن الشعب عليه أن يكون في الموعد مع التاريخ ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال، مشيرا إلى أطراف خارجية مع قوى تخون الوطن يحرضون على عدم التصويت.

وتابع سعيد قائلا، إن التصويت للدستور سيفتح الطريق لبناء جمهورية جديدة السيادة فيها للشعب التونسي.

مؤسسة «سيجما كونساي»: 24% صوتوا بـ نعم من أجل إصلاح البلاد

وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية، لمؤسسة «سيجما كونساي» المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3% بنعم على مشروع الدستور مقابل 7.7% صوتوا بـ لا، فيما بلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد 27.54%.

وأشارت تقديرات أولية للمؤسسة حول التصويت بـ نعم ، فإن 24% من أجل إصلاح البلاد وتحسين الوضع، و23% دعما لمشروع سعيد، و17% لطي صفحة الـ10 سنوات الماضية، و13% مقتنع بالدستور، و11% ضد النهضة والإسلاميين وزعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي، و4% مع النظام الرئاسي، و3% ضد مجلس نواب الشعب «البرلمان».

التونسيون يهتفون «الشعب يريد تحرير البلاد»

ومساء أمس الاثنين، خرجت أعداد كبيرة من التونسيين، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط «تونس العاصمة»، للاحتفال بالمصادقة على الدستور الجديد الذي طرحه رئيس البلاد قيس سعيد على الاستفتاء، بعد ترجيح استطلاعات للرأي تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين للدستور.

وهتف التونسيون: «الشعب يريد تحرير البلاد»، و«أوفياء أوفياء لدماء الشهداء» كما رددوا النشيد الرسمي، كما هتف التونسيون، وأغلبهم من الشباب «يحيا الشعب» و «بالروح والدم نفديك يا علم».

وأكد المشاركون، أن النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة كان تلقائيا ودون تنظيم مسبق، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التونسية، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 2458985 تونسي من إجمالي 8929665 مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة، أي بنسبة مشاركة في حدود 27.54%.