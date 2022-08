مصرع شخصين في حادث مروري في غربي مدينة فانكوفر الكندية

شهدت مدينة «فانكوفر» الواقعة جنوبي غربي مقاطعة «كولومبيا البريطانية» أقصى غرب البلاد، حادث اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص كانوا يشاركون في حفل زفاف، ما أسفر عن مصرع شخصان اثنان وإصابة 10 آخرون.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة غرب فانكوفر، عن 3 وفيات جراء الحادث. وفي وقت لاحق، أصدرت تصحيحًا عن عدد الضحايا، وقالت إن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وفقا لما ذكره موقع «جلوبال نيوز» الكندي.

وقالت الشرطة الكندية، إن الحادث وقع مساء أمس الأول السبت، مشيرة إلى أن انحراف السيارة، التي كانت تقودها امرأة في أواخر الستينيات من العمر، عن طريق سريع «غربي فانكوفر»، واصطدمت فعليا بحشد من الأشخاص الذين كانوا يحتفلون، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الكندية.

Large emergency on Keith Road in West Vancouver, many ambulances, police, ambulances and a helicopter #westvancouver #policeincident pic.twitter.com/37cxG36Zwr