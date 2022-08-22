مصرع شخصين في حادث مروري في غربي مدينة فانكوفر الكندية

شهدت مدينة «فانكوفر» الواقعة جنوبي غربي مقاطعة «كولومبيا البريطانية» أقصى غرب البلاد، حادث اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص كانوا يشاركون في حفل زفاف، ما أسفر عن مصرع شخصان اثنان وإصابة 10 آخرون.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة غرب فانكوفر، عن 3 وفيات جراء الحادث. وفي وقت لاحق، أصدرت تصحيحًا عن عدد الضحايا، وقالت إن الحادث أسفر عن مصرع شخصين، وفقا لما ذكره موقع «جلوبال نيوز» الكندي.

انحراف السيارة عن طريق سريع

وقالت الشرطة الكندية، إن الحادث وقع مساء أمس الأول السبت، مشيرة إلى أن انحراف السيارة، التي كانت تقودها امرأة في أواخر الستينيات من العمر، عن طريق سريع «غربي فانكوفر»، واصطدمت فعليا بحشد من الأشخاص الذين كانوا يحتفلون، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الكندية.

Large emergency on Keith Road in West Vancouver, many ambulances, police, ambulances and a helicopter #westvancouver #policeincident pic.twitter.com/37cxG36Zwr — Dystopian Hypnotist (@TimbuxA) August 21, 2022

وأشارت شرطة غرب فانكوفر، إلى أن السائقة كانت من بين الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى بعد الحادث، مضيفة أنها لم يتم احتجازها في مركز الشرطة، أمس الأحد.

وفي وقت سابق، قالت «خدمات الطوارئ الصحية»، إنها أرسلت 11 سيارة إسعاف وطائرة إسعاف جوية إلى مكان الحادث، مضيفة أن من بين المرضى العشرة الذين تم نقلهم إلى المستشفى، اثنان في حالة حرجة و3 في حالة خطيرة و5 في حالة مستقرة.