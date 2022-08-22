التحقيق مع 3 ضباط أمريكيين اعتدوا على مواطن بمتجر في ولاية «أركنساس»

أوقفت السلطات الأمريكية، 3 من ضباط إنفاذ القانون عن العمل، في مقاطعة «كروفورد»، بولاية «أركنساس»، جنوب البلاد بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يضربون أحد المحتجزين، في موقف للسيارات بوحشية.

الحادث وقع بالقرب من متجر صغير في «مولبري»

وأظهر فيديو متداول، قيام 3 من رجال الشرطة بالضغط على رجل مطروحا أرضًا وضربه بقبضات اليد والركبتين، وضرب رأس المعتقل بالقرب من متجر صغير يوم الأحد في مدينة «مولبيري».

كما أظهر الفيديو، صوت امرأة، قائلة: «لا تضربه! إنه بحاجة إلى دوائه!»، فيما أجاب أحد الضباط، تراجعي، وأمرها آخر بركوب سيارتها، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، قال قائد شرطة مقاطعة كروفورد جيمي دامانتي، في بيان، مساء أمس الأحد، إنه سيتم إيقاف نائبين عن المقاطعة أثناء التحقيق الذي تجريه شرطة ولاية «أركنساس» في الحادث والتحقيق الداخلي لمكتب العمدة، كما تم إيقاف ضابط شرطة مولبيري، مضيفا إنه يحاسب جميع الموظفين عن أفعالهم وسيتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

شرطة «مولبيري»: المدينة تأخذ التحقيقات على محمل الجد

بدورها، أشارت رئيسة شرطة مدينة «مولبيري»، شانون جريجوري، أن الضابط المتورط في الحادث جرى إيقافه عن العمل لحين انتهاء نتائج التحقيق، مضيفة أن المدينة وإدارة الشرطة تأخذ هذه التحقيقات على محمل الجد، وفقًا لما ذكره موقع «يو أس أيه توداي»، الأمريكي.

وأوضحت الشرطة أن رجلاً كان يهدد موظفًا في متجر صغير في «مولبيري»، فيما قالت الشرطة في وقت لاحق، إن الرجل الذي تم القبض عليه يدعى «راندال ورسستر»، يبلغ من العمر 27 عامًا، من جوس كريك بولاية ساوث كارولينا.

وأشارت شرطة ولاية «أركنساس»، إلى أن «ووستر»، نُقل إلى مستشفى، ثم تم حجزه لاحقًا في سجن مقاطعة كروفورد بالولاية.