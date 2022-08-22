«فودة»: تخصيص أماكن وتوفير أجهزة لذوي الهمم المشاركين في قمة المناخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة المناخ «COP 27» خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة رؤساء دول وملوك وأمراء وكبار الشخصيات على مستوى العالم، وكذلك عدد من المنظمات والشركات، لمناقشة التغيرات المناخية في العالم، وكيفية مواجهة التحديات للحفاظ على البيئة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تستقبل مدينة شرم الشيخ خلال المؤتمر ما يزيد عن 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم، بينهم ذوي قدرات خاصة.

مداخل ومخارج خاصة لذوي الهمم

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مسؤولي المؤتمر والشركات المنظمة وضعوا في الاعتبار مشاركة ذوي الهمم، حيث جرى مناقشة تحديد مداخل ومخارج لهم لتسهيل عملية الدخول إلى القاعات أثناء انعقاد ورش العمل والفعاليات التي تجرى على مدار أربعة أيام لمناقشة قضايا تتعلق بالمناخ.

وتابع أن جنوب سيناء ستختار مجموعة من ذوي القدرات للمشاركة في القمة، وأن هناك متطوعين لمساعدتهم خلال فترة الانعقاد، وتوفير كراسي متحركة لعدد منهم، وكذلك عدد من الأجهزة لذوي الإعاقة البصرية.

مشروعات خضراء

وأكد اللواء خالد فودة، أن شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء بالكامل قبل قمة المناخ، حيث يجرى تنفيذ مشروعات جميعها خضراء وصديقة للبيئة في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ.

وأضاف، أن التطوير الذي تشهده مدينة شرم الشيخ روعي فيه أن تكون نموذجا لكل المدن يحتذى به، لتصبح أول مدينة سياحية خضراء في مصر، موضحا أن إجمالي المشروعات التي تنفذ في مدينة شرم الشيخ 31 مشروعا متنوعا تشمل كل القطاعات من طرق وكباري وبنية تحتية وتشجير ومساحات خضراء، محطات طاقة شمسية، محطات وقود بالغاز الطبيعي والكهرباء لتموين السيارات.