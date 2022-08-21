«المنشآت الفندقية»: 45% من نزلاء فنادق شرم الشيخ حاليا من المصريين

قال رامي رزق الله، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد السياح المصريين الموجودين حاليا بشرم الشيخ تتراوح ما بين 40 إلى 45% من إجمالي أعداد السياح بالمدينة خلال أغسطس الجاري، لافتا إلى أن السياح الإيطاليين هم الأكثر وجودا بشرم الشيخ خلال الشهر الجاري.

إيطاليا تتصدر الدول المصدرة للسياح إلى شرم الشيخ خلال أغسطس

وأضاف «رزق الله» لـ«الوطن»، أن إيطاليا احتلت المركز الأول عالميا في إرسال السياح لمدينة شرم الشيخ خلال أغسطس الجاري، موضحا أن نسب الإشغال الفندقي بالمدينة حاليا جيدة في ظل توقف الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا للمدينة بشكل تام، فضلا عن التراجع الكبير في أعداد الرحلات السياحية التي تستقبلها المدينة حاليا من روسيا، ولا تتعدى أصابع اليد الواحدة أسبوعيا.

وتابع: «أوكرانيا كانت ترسل إلى مصر قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي نحو 1.5 مليون سائح سنويا».

الحركة السياحية لشرم الشيخ واعدة خلال الشتاء

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ خلال الموسم السياحي الشتوى المقبل واعدة؛ خاصة مع عزم العديد من دول أوربا الشرقية تسيير رحلات إلى المدينة خلال الشتاء، وهو ذات موقف دول البلقان، مشيرا إلى أن نجاح مؤتمر المناخ في دورته الـ 27، الذي تستضيفه المدينة خلال نوفمبر المقبل يحدث طفرة كبيرة في أعداد السياح القادمين إلى المدينة خلال الشتاء المقبل.

الفنادق مستعدة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ

وأوضح أن جميع المنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة مستعدة لاستقبال ضيوف مؤتمر قمة المناخ، الذي تتراوح نسب المشاركين به ما بين 30 إلى 35 ألف مشارك من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن كل فنادق المدينة بدأت في الحصول على شهادة النجمة الخضراء بما يفيد تطبيقها كافة الاشتراطات البيئية التي تهدف إلى تطبيق مبادئ السياحة الخضراء خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه قبل حلول عام 2030 تكون مدينة شرم الشيخ بالكامل تطبق معايير السياحة الخضراء.