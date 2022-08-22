الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى في 20 عامًا مدعومًا برفع «الفائدة»

ارتفع مؤشر الدولار فوق منطقة 108، اليوم الإثنين، مقتربًا من أعلى مستوى في 20 عامًا عند 109.3 الذي تم الوصول إليه في يوليو الماضي، مدعومًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة لخفض التضخم.

رفع الفائدة 0.75% في سبتمبر

ومن بين أكثر التصريحات تشددًا حتى الآن، قال رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي «جيمس بولارد»، الخميس الماضي، إنه يفكر في دعم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي من 75 نقطة أساس في سبتمبر، وأضاف أنه ليس مستعدًا للقول إن الاقتصاد شهد أسوأ ما في التضخم.

محاولات لتسعير 0.5% فقط

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في «ريتشموند توماس باركين»، يوم الجمعة، إنّ الاتجاه بين محافظي البنوك المركزية نحو زيادات أسرع في أسعار الفائدة، ومع ذلك، يتم تسعير الأسواق حاليًا للحصول على فرصة أعلى قليلاً لزيادة متواضعة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

الدولار في سبتمبر 2022

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 109.33 بنهاية هذا الربع من العام الجاري «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط احتمالات أن يتم التداول عند 112.87 نقطة للدولار الأمريكي في غضون 12 شهرًا.

الدولار أمام سلة العملات

يُقاس أداء الدولار أمريكي عبر مؤشر DXY أمام سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري، ويعتبر اليورو صاحب أكبر وزن في المؤشر، ويشكل 57.6% من سلة العملات، يليه في الترتيب الين الياباني بنسبة 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.