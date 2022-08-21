السيطرة على حريق بمنزل بسوهاج وحصر التلفيات

تمكنت وحدة الحماية المدنية بمديرية أمن محافظة سوهاج، بالساعات الأولى من اليوم من إخماد حريق نشب بالطابق الثاني لأحد المنازل بشارع الشيخ مرزوق التابع لدائرة مركز شرطة جرجا، بمحافظة سوهاج حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق قبل الوصول للمنازل المجاورة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن محافظة سوهاج تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إخطار من مأمور مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بمنزل مكون من طابقين بشارع الشيخ مرزوق التابع لدائرة مركز شرطة جرجا، بمحافظة سوهاج

الإنتقال إلى موقع الحادث

وفور تلقي الإخطار انتقلت على الفور وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة حماية مدنية حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالطابق الثاني بأحد المنازل بشارع الشيخ مرزوق التابع لدائرة مركز شرطة جرجا، بمحافظة سوهاج وقد امتد الحريق للطابق الأول وتم السيطرة عليه قبل الوصول للمنازل المجاورة.

ماس كهربائي وراء الحريق

وبسؤال مالك العقار «م، ب» أفاد بأنه فوجئ وأسرته باشتعال النيران بالمنزل أثناء نومهم حيث استيقظوا على الدخان وأرجع السبب لوجود ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أخطرت الجهات المختصة للبحث بأسباب الحريق وحصر التلفيات.