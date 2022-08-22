الغرف السياحية: نستهدف تحقيق 25 مليار دولار إيرادات خلال 3 سنوات

قال علي غنيم ،عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الاتحاد يستهدف وصول إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 25 مليار دولار سنويًا فى غضون السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن الاتحاد بدأ بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل الوصول لتلك الإيرادات حيث قرر تشكيل لجنة لضبط أسعار المنتج السياحي المصري والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار بما يرفع معدلات الإيرادات السياحية المحققة ويزيد من مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي المصري.

ولفت إلى أن اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها منذ 60 يومًا.

تقييم سعر البرنامج السياحي لمصر

وأضاف لـ «الوطن»، أن آلية عمل تلك اللجنة تعتمد على تقييم سعر البرنامج السياحي لمصر وفقًا للحد الأدنى للأسعار بالنسبة للغرف الفندقية الذي أقرته وزارة السياحة العام الماضي، فضلا عن السعر الإسترشادي لبقية الخدمات الأخرى كسعر التنقلات والأجر اليومي للمرشد السياحي، فضلا عن سعر بيع الغرفة بالفنادق العائمة.

وأوضح أنه حال تم رصد قيام أيًا من الكيانات السياحية ببيع المنتج السياحي لمصر في الخارج بأقل من سعر التكلفة، يتم رفع الحالة بعد التأكد من صحتها إلى وزارة السياحة للتحقيق بها وتوقيع العقوبات على تلك الكيانات التي أضرت بشكل ما بالاقتصاد القومي المصري وأثرت بالسلب على سمعة المقصد السياحي المصري.

كيانات تبيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة

وأشار إلى أن قرار تشكيل اللجنة من قبل الإتحاد المصري للغرف السياحية جاء بعد رصد قيام العديد من الكيانات السياحية سواء فنادق أو شركات سياحية ببيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة ما أضاع على خزانة الدولة مليارات الدولارات، كما أثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية.