«الغرف السياحية»: 104 فنادق بشرم الشيخ تحولت إلى «صديقة للبيئة»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد المنشآت الفندقية بشرم الشيخ التي حصلت على شهادة النجمة الخضراء حتى الآن، أو بدأت إجراءات الحصول على الشهادة، ول إلى 104 فنادق، مشددا على أنّه قبل بداية شهر أكتوبر المقبل، ستكون فنادق مدينة شرم الشيخ حصلت على شهادة النجمة الخضراء وأصبحت صديقة للبيئة، حيث يبدأ المتبقى من فنادق المدينة، إجراءات التحول الأخضر خلال الأسابيع المقبلة.

استضافة مؤتمر المناخ

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ مدينة شرم الشيخ رفعت استعداداتها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ في دورته الـ27، الذي يقام في المدينة خلال نوفمبر المقبل، موضحا أنّ الحكومة تعمل بجدية لإنهاء تجهيز البنية التحتية بالمدينة، وتُسابق الفنادق الزمن للتحول لتكون صديقة للبيئة، بتطبيق المعايير البيئية المطلوبة، والحصول على شهادة النجمة الخضراء، فضلا عن تركيب شبكات الإنترنت فائق السرعة وفقا لدرجة تصنيف النجومية لكل فندق وباقي التجهيزات الأخرى.

زيادة أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ خلال نوفمبر

وتوقّع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن يشهد شهر نوفمبر المقبل زيادة في الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ، بالتزامن مع استقبال المدينة لمؤتمر المناخ.

وتابع أنّ فنادق شرم الشيخ جاهزة لاستقبال واستضافة أي عدد من النزلاء خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنّ فنادق مدينة شرم الشيخ مستعدة من الآن لاستقبال ضيوف المؤتمر، المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 30 ألفا من خبراء المناخ والشخصيات الدولية والأكاديمية المتخصصة في هذا المجال، فضلا عن مسؤولين حكوميين من مختلف الدول.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنّ تحول شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة، سيجعل منها واحدة من أهم المنتجعات والمدن السياحية في الشرق الأوسط، وسيرفع أعداد السياح الوافدين لزيارتها والإقامة بها.