نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني في مطروح.. 83% نسبة النجاح

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني في مطروح، وذلك للتقديم في مدارس الثانوي المناسبة للمجموع، بعد اعتماد تنسيق الثانوية العامة والثانوي الفني التجاري والزراعي والفندقية والصناعي والمدرسة الثانوية التكنولوجية النووية في الضبعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني في مطروح

وتتاح نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني في محافظة مطروح، وفقا لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، من خلال لينك موقع النتيجة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ يدخل الطالب ويفتح الموقع، ويقوم بتسجيل رقم الجلوس الخاص به في الشهادة الإعدادية، ومن ثم تظهر له النتيجة كاملة في جميع المواد والمجموع لكل مادة والمجموع الكلي.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني

وأكد وكيل تعليم مطروح أن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني بمطروح جرى اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنسبة نجاح 83%، بعد أن تقدم لها 2340 طالب وطالبه على مستوى المحافظة خلال الدور الثانى، وتم امتحانهم في 24 لجنة موزعة على جميع الادارات التعليمية ، وحضر منهم 1126 طالباً، ونجح منهم 935 طالباً ، منهم 744 طالبا و191 طالبة، كما سجلت نسبة نجاح طلاب المنازل 86,9% والتي حضر خلالها 23 طالباً، ونجح منهم 20 طالبا.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه جرى فتح باب التقديم للناجحين في الدور الثاني الشهادة الإعدادية في المرحلة الثانوية بجميع فروعها حسب مجموع كل طالب وطالبة.