نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس في محافظة السويس

شهدت محافظة السويس إعلان نتيجة الشهادة الإعادادية وسط ترقب من قبل أولياء الأمور والطلاب، حيث تعد الشهادة الإعدادية بمثابة تحديد إتجاه الطلاب فى حياتهم الدراسية إن كانوا سوف يتجهون للتعليم الفنى أو الثانوى العام.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالسويس

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة السويس، والتى كان عدد المتقدمين لخوض الإمتحان بها علي مستوي مدارس السويس الاعدادية هذا العام 14638 طالب وطالبة بعدد 87 لجنة إمتحانية.

وجاءت نسبة النجاح بالنتيجة للإعدادية العامة 81.2%، بينما بلغت نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية 96%.

واعتمد «صقر» النتيجة بحضور الدكتور محمود الفولي، مدير عام التربية والتعليم بالسويس وياسر عمارة وكيل مديرية التربية و التعليم وإبراهيم عطا رئيس الكنترول وأيمن عبد العظيم وكيل لجنة النظام و المراقبة الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، و خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

المحافظ يهنئ الناجحين ويناشدهم بذل الجهد فى التعلم

اللواء عبد المجيد صقر قدم التهنئة للناجحين بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة السويس، وأكد المحافظ على أهمية بذل كل الجهد والإجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون في المستقبل القريب مواطنًا صالحًا يفيد المجتمع.

وشدد المحافظ علي ضرورة منح أولياء الأمور الثقة لأبنائهم، وبث روح الاعتماد على النفس، والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت في المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلًا من ضياع الوقت والمال في الدروس الخصوصية.

وقدم «صقر» الشكر إلى مديرية التربية والتعليم، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة السويس وشملت التهنئة والشكر هيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

ويمكن الحصول على النتيجة بواسطة هذا الرابط على نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021-2022 م..http://natiga.edusuez.com//