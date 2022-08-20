رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس في محافظة القاهرة.. خلال ساعات

بعد اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بالقاهرة 2022 منذ قليل، يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور، عن طريقة الاستعلام عن النتيجة.

وأكدت محافظة القاهرة أنه على أولياء الأمور والطلاب الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022 برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة من خلال الدخول على رابط الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة على الرابط هنا.

11 ألف راسب في الشهادة الإعدادية

وأكدت محافظة القاهرة أن نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022-2023 بلغت نسبة النجاح بها 87.4% حيث نجح 26671 طالبًا وطالبة من إجمالي 38447 طالبًا وطالبة لم يحضر منهم امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالقاهرة سوى 30500 طالبًا وطالبة، وعلى الطلاب الراغبين فى الحصول على النتيجة التوجه إلى المدارس لتسلمها بعد الغد أو الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022 برقم الجلوس للدور الثاني، حيث يحصل أي طالب على نتيجته سواء للدور الأول أو الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة.

نسبة نجاح الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وشهدت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022 ارتفاع نسبة النجاح للدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 91.3%، أما نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بالقاهرة للدور الثاني بلغت نسبة النجاح 62.5%، أما نسبة نجاح الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 للدور الثاني بالقاهرة بالنسبة للمكفوفين بلغت 83%.

وتقدم محافظة القاهرة، من خلال موقعها الإلكتروني، عدة خدمات للمواطنين والطلاب في مجال التعليم، حيث سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال للعام الدراسي 2022-2023 في 1 سبتمبر المقبل، كما سيتم إعلان نتيجة التحويلات المدرسية بعد انتهاء مرحلة التحويل الإلكتروني بين المدارس، أيضًا تتيح محافظة القاهرة خدمة استخراج بيان النجاح ونتائج الشهادة الإعدادية للطلاب على موقع المحافظة.