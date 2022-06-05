أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس في محافظة الإسماعيلية، عبر الموقع الرسمي للمديرية خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح بلغت 74%، وكذلك الإعلان عن أسماء العشر الأوائل.

وبحسب مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في المحافظة، فإن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ستكون متاحة برقم الجلوس في الإسماعيلية، خلال ساعتين تقريباً من هنا.

خطوات الحصور على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الإسماعيلية

ويمكن للزائرين وأولياء الأمور الدخول علي الموقع وكتابة رقم الجلوس، والضغط علي خانة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على خانة إظهار النتيجة.

واعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح 74%.

أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وحصلت الطالبة مريم سليمان مسعد مجاهد، من مدرسة هيئة قناة السويس «عربي»، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 279 درجة، فيما حصلت الطالبة نور محمد السيد من مدرسة المجمع التعليمي «عربي» على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 279 درجة.

وحصلت الطالبة سهيلة طارق فاروق محمود من مدرسة آمون الخاصة «عربي» على المركز الثالث بمجموع درجات 278.5، فيما حصل كل من سارة مصطفى نزيه السيد من مدرسة السلام الإعدادية، وخديجة خالد مصطفى مأمون من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وزياد طارق طه محمد من مدرسة القديس يوسف لغات، وأنس أسامة إبراهيم علي، من مدرسة المجمع التعليمي «عربي»، ومحمد وائل سعد أحمد من مدرسة الطائف الرسمية لغات على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5.

وحصلت الطالبة رحمة محمد حسين إبراهيم، من مدرسة المجمع التعليمي لغات على المركز التاسع بمجموع درجات 278 درجة، فيما حصل كل من مازن محمد كامل عبدالله من مدرسة هيئة قناة السويس لغات، وآلاء محمد محمود مصطفى من مدرسة الطائف الرسمية لغات، وحليمة محمد عبدالحي علي من مدرسة هيئة قناة السويس لغات على المركز التاسع مكرر بمجموع 278 درجة.