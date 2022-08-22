أقسام كلية الزراعة 2022 بجامعة القاهرة.. تعرف عليها

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة أعمال تنسيق القبول 2022 من خلال استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة من تنسيق المرحلة الأولى 2022، لتقديم أوراقهم ودفع قيمة المصروفات الدراسية، فميا يبحث العديد من طلاب الثانوية المسجلين بشعبة علمي علوم، والراغبين في الالتحاق بتخصصات تهتم بصحة الإنسان والغذاء عن أقسام كلية زراعة 2022 المتاحة للطلاب.

أقسام كلية زراعة 2022

و تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أقسام كلية زراعة 2022 بجامعة القاهرة، والتي تعتبر أول جامعة تحتضن كلية للزراعة في مصر وأفريقيا.

الأقسام العلمية:

* قسم الاجتماع الريفي

* قسم والإرشاد الزراعي

* قسم الأراضي

* قسم الاقتصاد الزراعي

* قسم الألـــبان

* قسم أمراض النبات

* قسم الإنتاج الحيواني

* قسم بساتين الزينة

* قسم بساتين الفاكهة

* قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات

* قسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية

* قسم الخضر

* قسم الصناعات الغذائية

* قسم الكيميـــاء الحيوية

* قسم النبات الزراعي

* قسم المحاصيل

* قسم المكروبيولوجيا

* قسم الزراعية الهندسة

* قسم الزراعية الوراثة

وفي السياق ذاته تواصل الجامعات الحكومية استقبال رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 وفقاً للحدود الدنيا لاتي أقرتها وزارة التعليم العالي و تستقبل معامل التنسيق الإلكتروني الطلاب الراغبين في التسجيل مع لتأكيد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.