جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات زراعة الأسنان

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمود عبدالنبي عباس مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من أدوية ومستلزمات طب الأسنان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

راكب مصري قادم من دبي

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا مصريا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية، أجاب بالنفي.

وجرى تمرير بعض حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كل من هاني نادي مأمور الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم، ولاحظا وجود قطع معدنية متكررة في الحقائب.

المضبوطات داخل ماكينة قهوة أكياس الشيكولاتة

وقام احمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كمية خاصة بزرع الأسنان والأكليريك مخبأة داخل ماكينة قهوة، وكميات أخرى داخل أكياس الشيكولاتة بأكياس السوق الحرة، وكميات أخرى داخل موتور خاص بكرسي الأسنان.

وبالعرض على محمود عبدالنبي عباس مدير الجمرك، قام بتكليف كل من جورج صفوت وأحمد عطا الله مأموري الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا، فجرى ضبط كميات أخرى خاصة بحشو الأعصاب والسنفرة وغيرها من مستلزمات الأسنان داخل ملابس الراكب التي يرتديها بإجمالي 290 عبوة وكيس ومستلزمات أسنان أخرى.

وجرى تحرير محضر ضبط جمركي برقم 24 لسنة 2022، ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار برج العرب

وتمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة اسطنبول، اشتبه سعيد محمود رئيس الوردية في الراكب «م . م» مصري الجنسية، بعد ظهور علامات القلق والارتباك عليه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها ضرائب أو رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي، فجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة خالد بدر مأمور الكشف بالأشعة، تحت إشراف إسلام قباري مدير الإدارة، فتلاحظ وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة.

وبالعرض على سعد عبادي مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من كل من مايكل نبيل وهاني فضل مأموري الحركة، بحضور أيمن فوزي المشرف على التعريفة، ومحمود يعقوب تهريب جمركي، وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب، وإبراهيم الأحول أمن جمركي، وهشام مصباح مدير الأمن الجمركي، تبين وجود 45 عبوة أدوية بشرية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و853 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهريب جمركي رقم 1 لسنة 2022.