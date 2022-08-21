آخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات غدا

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الاثنين، الستار على تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن غدًا نهاية المرحلة الثانية للتنسيق، ولم تتخذ أي قرار بمدها حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ عدد المسجلين لرغبات المرحلة حتى الآن تخطى الـ180 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمي والأدبي.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أن تنسيق الجامعات 2022 منذ بدء المرحلة الأولى يسير بصورة هادئة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنه حتى الآن، مؤكدًا أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس، يستقبل حاليًا طلاب شهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية لصرف أوراق التقدم والقبول بمختلف الكليات.

تنسيق الجامعات 2022

فيما كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أن قرار مد تسجيل رغبات المرحلة الثانية قرار وزاري، ويتم بعد إطلاع الوزير على كل الإحصاءات، وإجمالي أعداد الطلاب المتقدمة للمرحلة، لافتا إلى أنّ مصير قرار المد من عدمه سيتحدد، مساء اليوم.

ومن ناحية أخرى، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات مع الالتزام بكل الضوابط والقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي، إذ وجّه المجلس بفتح باب التقدم المباشر للكليات، وحال زيادة الأعداد المتقدمة للالتحاق بكلية معينة عن النسب والأعداد المقررة لكل كلية يتم تطبيق الاختيار من خلال التنسيق الداخلي «اختيار الطلاب الأعلى في المجموع».