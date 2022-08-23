سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في محلات الصاغة

ما زال سعر جرام الذهب عيار 21، محل بحث واهتمام لدى شريحة كبيرة من المصريين المتابعين لسوق الذهب اليوم وأسعار الأعيرة المختلفة.

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال السطور التالية، وفي إطار الخدمات الاقتصادية التي تقدمها للقراء يوميا، سعر جرام الذهب عيار 21، إضافة إلى باقي الأعيرة الموجودة في محلات الصاعة وأسواق المال اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الحالي، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء، نحو 915 جنيهًا للبيع، و920 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار من 21 نحو 1067 جنيهًا للبيع، و1073 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 1.219 جنيه للبيع، و1.226 للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

سجل سعر كيلو الذهب 1,219,429 جنيه لعمليات البيع، و1,226,286 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8536 جنيهًا للشراء، و8584 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وداخل أسواق المال اليوم الثلاثاء، وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 937.45 جنيه، ما يعادل 48.89 دولار، والجنيه الذهب 7,500 جنيه، بما يعادل 391.13 دولار.

كما شهد الجرام عيار 24 اليوم بأسواق المال، نحو 1,071 جنيه، أي 55.87 دولار، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم 803.52 جنيه، بما يعادل 41.91 دولار.