سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 22-8-2022 في محلات الصاغة

يتابع الكثيرون بشكل مستمر سعر جرام الذهب عيار 21، إذ إنّه أكثر أنواع الذهب شيوعًا الذي يشهد استقرارا نسبيا حتى الآن، وللمهتمين بمتابعة التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار الذهب.

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن الخدمات الاقتصادية والإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة سواء بمحلات الصاعة أو بأسواق المال اليوم الإثنين الموافق 22 أغسطس الحالي، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الإثنين، نحو 915 جنيهًا للبيع، و921 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار من 21، اليوم الإثنين، نحو 1068 جنيهًا للبيع، و1074 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم ، إلى 1.2211 جنيه للبيع، و1.227 للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

تراوح سعر كيلو الذهب بين 1,220,143 جنيه لعمليات البيع، و1,227,000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب، نحو 8544 جنيهًا للشراء، 8592 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

في أسواق المال اليوم الأثنين، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 940.61 جنيه، ما يعادل 49.20 دولار، وبلغ الجنيه الذهب، نحو 7,523 جنيه، بما يعادل 393.59 دولار.

كما شهد جرام الذهب عيار 24 اليوم بأسواق المال، نحو 1,075 جنيه، أي ما يعادل 56.23 دولار، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 806.09 جنيه، بما يعادل 42.17 دولار.