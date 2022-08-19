سعر جرام الذهب عيار 21.. «اعرف المعدن الأصفر وصل لكام»

يبحث الناس عن سعر جرام الذهب عيار 21، ومختلف الأعيرة الأخرى من المعدن الأصفر نظرا لتذبذب أسعاره في محال الصاغة، خلال الفترة الحالية، لذا دائمًا ما يبحث الناس عن أسعار الذهب بشكل يومي لمعرفة آخر ما وصل إليه من انخفاض أو ارتفاع.

أسعار الذهب اليوم

وفي نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، كل ما يرتبط بأسعار الذهب اليوم، وأيضًا سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك داخل محلات الصاغة وأسواق المال العالمية، جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1072 جنيها للبيع، بينما سجل للشراء نحو 1078 جنيها، بعدما سجل صباح اليوم نحو 1068 جنيهًا للبيع، و1078 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الجمعة، سعر جرام الذهب عيار 24، 1225 جنيها للبيع، و1232 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 919 جنيهًا للبيع، و924 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح اليوم الجمعة سعر كيلو الذهب 1,225,143 جنيه لعمليات البيع، و1,232,000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة، نحو 8576 جنيهًا للشراء، 8624 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

في أسواق المال اليوم الجمعة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، 943.52 جنيه، ما يعادل 49.26 دولار، فيما بلغ الجنيه الذهب اليوم الجمعة، نحو 7,548 جنيه، بما يعادل 394.06 دولار.

كما شهد اليوم الجمعة، سعر جرام الذهب من عيار 24 داخل أسواق المال، نحو 1078 جنيها، أي ما يعادل 56.24 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 808.73 جنيه، بما يعادل 42.22 دولار.