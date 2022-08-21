سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21-8-2022 في محلات الصاغة

يتابع الكثيرون سعر جرام الذهب عير 21، باعتباره أحد أكثر أنواع الذهب شيوعًا في القري والصعيد، والتي يتوقع أن تشهد استقرارا نسبيا بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية يومي السبت والأحد، فيما ينتظر المستثمرون بداية التعاملات غدا الإثنين، لمعرفة مؤشرات الذهب سواء كانت ارتفاع أو انخفاض.

وللمهتمين بمتابعة التغيرات اليومية التي تطرأ على أسعار الذهب، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية الاقتصادية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة سواء في محلات الصاعة أو أسواق المال في بداية اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم ، نحو 919 جنيهًا للبيع، و924 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار من 21، اليوم ، نحو 1072 جنيهًا للبيع، و1078 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأحد، إلى 1.225 جنيه للبيع، و1.232 للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

ويتراوح سعر كيلو الذهب بين 1,225,143 جنيه لعمليات البيع، و1,232,000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب، نحو 8624 جنيهًا للشراء، 8576 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

في أسواق المال اليوم الأحد، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو ،941.61 جنيه، ما يعادل 49.20 دولار، فيما بلغ الجنيه الذهب، نحو 7,533 جنيه، بما يعادل 393.59 دولار.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم داخل أسواق المال، نحو 1,076 جنيه، أي ما يعادل 56.23 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 807.09 جنيه، بما يعادل 42.17 دولار.