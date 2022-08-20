سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية معاملات اليوم.. قيمة مستقرة بمحلات الصاغة

في نهاية المعاملات اليوم في محلات الصاغة استقرت أسعار الذهب، إذ حافظ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية بين المصريين على نفس القيمة المادية منذ صباح اليوم، ويرجع هذا إلى توقف التداول على المعدن النفيس في أسواق المالي، بسبب الراحة الأسبوعية، ليستقر سعر الأوقية عند 1787.6 دولار.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» فيما يلي سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة وأسعار الذهب اليوم، وفق المعلن من شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة من الغرفة التجارية بالقاهرة، الذي جاء على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 1077 جنيهًا في نهاية اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1230.8 جنيه في نهاية اليوم، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 في السوق المحلية نحو 923 جنيهًا في نهاية التعاملات، أما سعر عيار 14 فسجل في البازارات والفنادق الكبرى نحو 720 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات وعيار 21 فقد سجل 8616 جنيهًا، مع العلم أن تلك الأسعار يضاف إليها المصنعية التي تختلف من مكان لآخر، فضلا عن الدمغات والضريبة التي تتحدد حسب العيار.

أسعار الذهب في سوق المال

لكن بسبب إغلاق أسواق المال للراحة الأسبوعية، استقرت أسعار الذهب في المؤشرات العالمية عند نفس القيمة منذ أمس الجمعة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو1,076 جنيه، بما يعادل 56.23 دولار، وعيار 18 نحو 807.09 جنيه، بما يعادل 42.17 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التداول بالبورصات العالمية 941.61 جنيه، أي ما يعادل 49.20 دولار، بينما الجنيه الذهب استقر عند 7,533 جنيهًا، بما يعادل 393.59 دولار.