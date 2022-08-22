التموين: استبدال واسترجاع السلع متاح في فترة الأوكازيون طبقا للقانون

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حق المواطن في استبدال السلع أو استرجاع أي من السلع التي اشتراها خلال فترة التخفيضات، محذّرة المحلات التجارية الرافضة لسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع المقرر عليها تخفيضات في موسم الأوكازيون الصيفي 2022 الذي انطلق يوم 8 أغسطس ويستمر لمدة شهر كامل، بناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وإتاحة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، فضلا عن فرصة المحلات التجارية في التخلص من البضائع الراكدة لديهم في المخازن.

استبدال واسترجاع السلع خلال 14 يوما من الشراء حق للمستهلك

من جانبه، قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ من حق المواطن استبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يوما سواء في موسم الأوكازيون أو في أي وقت من أيام السنة، طبقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك، موضحا أنّه حال رفض المحل يجب على المواطن التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك لفحصها والوصول إلى حل مع المحل المشكو في حقهن وذلك من خلال الاتصال على أيا من الأرقام التالية:

1- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

2- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

وأوضح أبو الفضل لـ«الوطن»، أنّ الحملات التفتيشية التابعة لـ وزارة التموين التي تنتشر في الشوارع، لمراقبة التزام المحلات التجارية بتطبيق القانون في موسم الأوكازيون، لم يقابلها أي مخالفات خاصة برفض الاستبدال أو الاسترجاع، موضحا أنّ عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى الأن للمحالات المخالفة بلغ 350 محضرا من بين 2600 محل تجاري مشارك في موسم تخفيضات الصيف 2022.

مخالفات المحلات التجارية في موسم الأوكازيون الصيفي 2022

ونوه مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المحاضر المحررة للمحلات المخالفة جاءت كالتالي:

- 7 محاضر لمحلات لم تعلن عن الأوكازيون.

- 88 محضرا لمحلات أعلنت تخفيضات وهمية للمواطنين.

- محضران لمحلات لم تعلن عن التخفيضات باللغة العربية.

- 235 محضرا لمحلات أعلنت التخفيضات دون الحصول على تصريح رسمي من المديرية.