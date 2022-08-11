حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرق الإبلاغ عن مخالفات تخفيضات المحلات في أوكازيون الصيف 2022، الذي انطلق الإثنين 8 أغسطس 2022 ويستمر لمدة شهر كامل من أجل تنشيط حركة التجارة الداخلية من خلال توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة مع تخلص المحلات التجارية أيضا من البضائع الراكدة لديهم في المخازن.

طرق الإبلاغ عن مخالفات محلات أوكازيون الصيف 2022

وأكدت وزارة التموين أنه في حال رغبة المواطن التقدم بأي شكوى حال تعرضه لمخالفات من محلات أوكازيون الصيف 2022، فيمكنه التقدم بتفاصيل الشكوى عبر الاتصال بالخط الساخن لأي من الأرقام التالية:

1- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

2- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية الحصول على فاتورة شرائية بالمنتجات من أجل الحفاظ على حق العميل، إذ تعتبر فاتورة الشراء هي الضمان الوحيد لحصول المواطن على حقه عند تقديم شكوى ضد المحال.

عقوبة التخفيضات الوهمية على السلع

وحذرت وزارة التموين المحلات من تقديم تخفيضات وهمية على السلع للمواطنين، مشددة على تطبيق مواد قانون حماية المستهلك والذي يعاقب المحل الذي يعلن عن تخفيضات وهمية أو إعلانات مضللة بغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، من خلال محاضر المخالفات التي تحررها الحملات التفتيشية والتموينية المكثفة التي تنتشر على مستوى المحافظات للرقابة على سير عملية التخفيضات في المحلات المختلفة.

فيما تستمر مديريات التموين على مستوى المحافظات من استقبال طلبات المحلات التجارية الراغبة في الإشتراك في موسم التصفية الثانية للعام الجاري 2022 والمعروفة باسم الأوكازيون الصيفي 2022، وذلك للحصول على تصاريح المشاركة من المديرية التابع لها المحل في محافظته.