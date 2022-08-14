التموين: محال الملابس والأدوات المنزلية الأكثر مشاركة في أوكازيون الصيف

جاءت محال الملابس والأدوات المنزلية والأحذية والجلود على رأس المحال المشتركة في تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2022، وذلك بنسب تخفيضات حاليا بدأت من 30% حتى 50% على السلع والمنتجات المختلفة، وفقا للمعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي حررت عدد 171 محضر مخالفة ضد المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2022 الذي انطلق منذ أسبوع في 8 أغسطس.

وتنتشر الحملات التفتيشة والرقابية في الشوارع على مستوى المحافظات للرقابة على سير فترة الأوكازيون الصيفي 2022، إذ تقوم الحملات بعمل محاضر ضد التخفيضات الوهمية للمواطنين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك والذي يحدد عقوبة التخفيضات الوهمية بغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، فضلا عن اشتراك عدد آخر من الحملات في موسم التخفيضات دون الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين التابع لها.

نسبة التخفيضات في الأوكازيون الصيفي 2022

وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، في تصريح لـ«الوطن» إنه لا يوجد إلزام قانوني على المحلات التجارية بنسبة تخفيضات محددة في الأوكازيون الصيفي 2022، إذ تعطي وزارة التموين الحق لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيضات التي يراها مناسبة للبضائع الراكدة لديه في المخازن من أجل تنشيط حركة التجارة الداخلية.

ووفقا للمعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون حتى الآن بلغ 1800 محل حاصلا على تصريح رسمي بالاشتراك في الأوكازيون، فيما تتوقع وزارة التموين تخطي عدد المحلات المشاركة عن 3500 محل خلال موسم التصفية الصيفية الحالي.

استمرار استخراج تصاريح الأوكازيون

وتستمر حاليا مديريات التموين على مستوى المحافظات في استخراج تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الصيفي للمحلات المتقدمة للاشتراك في الأوكازيون والمقرر له استمراره شهرا كاملا، إذ يستمر الأوكازيون حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، من خلال تقدم المحل بصورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري له.