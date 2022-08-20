القوات الجوية الأوكرانية: مقتل 17 جنديا روسيا بسبب غارات جنوب البلاد

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، مقتل 17 جنديا روسيا، على إثر غارات استهدفت مواقع جنوب البلاد، فيما استسلمت إحدى وحدات القوات الأوكرانية في قرية «زايتسيفو»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

روسيا تعين نائب الأدميرال فيكتور سوكولوف قائدا جديدا لأسطول البحر الأسود

من جانبها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن روسيا عينت قائدا جديدا لأسطول البحر الأسود، وقالت وسائل إعلام، إن نائب الأدميرال فيكتور سوكولوف، أكد تقارير إعلامية تفيد بأنه تولى منصب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، خلفا لـ إيجور أوسيبوف المقال.

بدوره، قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية لـ«زابوروجيا»، فلاديمير روجوف، إن أوكرانيا تدرك الخسارة الحتمية للمنطقة، وبالتالي، فإنها تقصف المدن والبلدات في المنطقة كنوع من الانتقام.