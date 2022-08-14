أوكرانيا وعدة دول يطالبون الاتحاد الأوروبي بمنع تأشيرات «شنجن» للروسيين

دعت دول، من بينها أوكرانيا وأستونيا ولاتفيا وفنلندا وجمهورية التشيك، الاتحاد الأوروبي إلى تقييد أو منع تأشيرات شنجن قصيرة الأجل للمواطنين الروس، احتجاجًا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتدرس بولندا حاليًا أيضًا فرض قيود على تأشيرات السياحة الروسية، وقال نائب وزير الخارجية، بيوتر وورزيك، لوكالة الأنباء الفلبينية يوم الأحد: «تعمل بولندا على تطوير مفهوم يجعل من الممكن عدم إصدار تأشيرات دخول للروس»، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة، وفقًا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

الاتحاد الأوروبي يناقش منع التأشيرات

فيما رفض المستشار الألماني أولاف شولتز، الدعوات لفرض قيود على التأشيرات، قائلاً إن فرض حظر شامل على تأشيرات الدخول للروس «كان من الصعب تخيله».

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإجراء في اجتماع غير رسمي هذا الشهر، على الرغم من الحاجة إلى موافقة عالمية من أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 دولة لتنفيذ أي سياسة من هذا القبيل.