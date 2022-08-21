أوكرانيا: تدمير صاروخي كروز أطلقتهما روسيا من البحر الأسود

دمرت المدفعية الأوكرانية المضادة للطائرات، صاروخي كروز من نوع «كاليبر» أطلقته القوات الروسية من البحر الأسود، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي قوت سابق، أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 75 جنديًا روسيًا، وتدمير، ودبابتين من طراز «تي 72» في منطقة العمليات الجنوبية.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية، في «دونيتسك» بافلو كيريلينكو، مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين في منطقة دونيتسك على يد القوات الروسية.

واشنطن تعتزم دعم أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

من جانبه، قال حاكم «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، أوليه سينيهوب، إن حظر التجول في المدينة، سيمدد ليوم كامل يوم 24 أغسطس الجاري، بحسب الوكالة الأوكرانية.

ونشرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن واشنطن تعتزم دعم أوكرانيا بصواريخ موجهة بعيدة المدى.

فيما أشار معهد دراسات أمريكي، إلى فشل موسكو في وقف الهجمات على «شبه جزيرة القرم»، فإنه قد يسبب استياءً للمجتمع الروسي، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

معهد أمريكي: روسيا لا تزال غير قادرة على استعادة جسر

وأضاف المعهد الأمريكي، أن روسيا لا تزال غير قادرة على استعادة جسر يعبر نهر دنيبرو بإقليم «خيرسون» جنوبي أوكرانيا.