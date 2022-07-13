لبلبة: منتدى «المتحدة» للإبداع خطوة على الطريق الصحيح

أثنت الفنانة الكبيرة لبلبة بخطوة إطلاق منتدى «المتحدة» للإبداع الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل أيام، لاكتشاف المواهب الشبابية في مختلف المجالات.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن هذا المنتدى يهدف لإعلاء قيمة الفن ووضعه في المسار الصحيح، وضخ دماء جديدة في مختلف المجالات، لأن الشباب هم عصب المجتمعات وأساس تقدمها، مضيفة أنها سعيدة للغاية بهذه الخطوة لأنها ستجني بثمارها بكل تأكيد.

منتدى المتحدة للإبداع

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على انعقاد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف اكتشاف المبدعين في مختلف المجالات الحياتية.

لبلبة: سعيدة بأصداء جلسة تصويري الأخيرة

وفي سياق مختلف، أعربت لبلبة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية عن جلسة التصوير التي خضعت لها أخيراً تحت إدارة المصورة نورا يوسف، مضيفة أنها تلقت كلمات إشادة بإطلالتها التي غلب عليها الطابع الشبابي.

وأكدت لبلبة أن أكثر التعليقات التي أسعدتها كانت منحها طاقة إيجابية لكل من شاهد الصور التي لاقت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها شخصية تحرص بطبعها علي رسم الابتسامة على كل من حولها، لأنها إنسانة محبة للحياة وتشعر بالتفاؤل دوماً تجاه كل ما هو قادم.

دايما عامر آخر أعمال لبلبة في الدراما

يذكر أن آخر أعمال لبلبة كان مشاركتها في بطولة مسلسل دايماً عامر الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من مصطفى شعبان، محمد ثروت، صلاح عبد الله، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، أحمد الشامي، محمد محمود، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد جمعة، سما إبراهيم وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار أيمن سليم ومايكل عادل وإخراج مجدي الهواري.