بريطانيون يتوصلون إلى تحليل دم يكشف 50 نوعًا من أمراض السرطان

توصل مجموعة من العلماء في بريطانيا إلى فحص دم جديد، لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما، يمكن من خلاله اكتشاف 50 نوعًا من أمراض السرطان حتى قبل ظهور الأعراض، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، اليوم، أن خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، أجرت أول تجربة على هذا الفحص في العالم، والتي أطلقت عليه اسم «الكأس المقدسة»، لافتة إلى أن الهدف من وراء إجراء هذا الفحص هو اكتشاف 50 نوعًا من أمراض السرطان قبل ظهور أعراضها على أجساد البشر، بحسب «سكاي نيوز»، عربية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فعلى الرغم من عدم وجود نتائج معلنة حتى الآن، إلا أن الباحثين متفائلين بأن لدى الفحص إمكانيات هائلة، كما يعتقدوا أنه قادر على منع 10% من إجمالي الوفيات التي يتسبب فيها مرض السرطان.

140 متطوعًا شاركوا في التجارب الأولى

وأوضحت الصحيفة أن عدد المشاركين في التجارب الأولى بلغ أكثر من 140 ألف متطوع، مشيرة إلى تحويل المئات منهم إلى فحوص أخرى مثل تنظير القولون، كنتيجة للفحص الجديد، ومن المتوقع أن تكون هناك نسبة كبيرة من هؤلاء مصابين بالسرطان.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أمراض السرطان في بريطانيا وحدها تودي بحياة ما يقرب من 167 ألف شخص، بمعدل يبلغ 467 شخصا يوميا.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلماء أطلقوا على الفحص اسم «الكأس المقدسة»، لأنه من المتوقع أن ينقذ حياة 16 ألف شخص سنويا، موضحة أنه حال نجاحه، سيتم توسيع نطاقه ليشمل مليون شخص في بريطانيا بحلول عام 2024.

آليه عمل الفحص

وتعليقا على التجربة، يقول البروفيسور بيتر ساسيني، وهو واحد من 3 محققين أشرفوا على التجربة في كلية كينجز في لندن، إن إمكانات هذا الفحص على خفض عدد الأشخاص الذين يموتون سنويا بسبب السرطان هائلة.

وحول آلية عمل الفحص، يضيف «ساسيني» أنها تقوم على التقاط شظايا الحمض النووي المرتبطة بالسرطان التي تسكب بالدم، لافتا إلى أنه يمكن أن يرشدنا إلى المكان الذي جاءت منه هذه الشظايا، وهو الأمر الذي سوف ينعكس على مساعدتنا في الوقاية من المرض خاصة في المرحلة المبكرة.