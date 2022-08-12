إسعاد يونس تحقق أحلام «مونيكا» محاربة السرطان: فخورة بيكي

أشادت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، مذيعة برنامح «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، بمونيكا رامي بمحاربتها مرض السرطان وتفوقها الدراسي، بعد حصولها على 91% في الثانوية العامة هذا العام.

مفاجأة من إسعاد يونس على الهواء

وقالت إسعاد يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، «إنتي هتنفعي في الإعلام أوي، وأنا هطلع معاكي في أول حاجة هتسجليها»، فرد عليها الطالبة قائلة: «أنا اللي هطلع مع حضرتك»، فقالت لها الإعلامية: «إنتي فعلا هتطلعي معايا وهشوفك قريب، تحبي تيجي عندي الاستوديو ونقعد مع بعض وأنا بصور صاحبة السعادة؟»، فأبدت مونيكا موافقتها.

وأضافت إسعاد يونس أنها فخورة بالطالبة مونيكا وبأسرتها «فخورة إنك قررتي تحبي تشوفيني، ده تكريم ليا، وإنتي نموذج رائع لشابة جميلة قادرة تواجه الحياة، وقادرة تعلمنا دروس إننا منتعودش على النعم، ولكن نفضل نكافح ونقاوم، وكل واحد فينا مختلف شكل، لكن ساعات بنتعود على النعم لدرجة إننا ننسى إن دي نعم، وإنتي بتدينا درس النهارده».

إسعاد يونس: مونيكا لديها رؤية رغم محنة مرضها

ولفتت إلى أنها أعجبت بمونيكا لأن لديها رؤية ومتخذة قرارات رغم المحنة التي واجهتها قاومتها بقرار، مشيدة بوالدها وحسن تربيته لها، «الشخصية الجيدة المبنية بشكل كويس، واتربيت كويس، وصاحب البيت عارف يعني إيه ينجب ويربي هذا النشأ مش مجرد يخلف، ولكن عارف إزاي رسالته وأن يخلي بنته حاجة يفتخر بيها».

وأشادت إسعاد يونس بفقرات برنامج «مصر تستطيع»، فرد عليها الإعلامي أحمد فايق، قائلا: «إنتي ملهمة لينا يا أستاذة إسعاد، إنتي أمي الروحية، واتربيت على إيديها ولها فضل كبير عليا بعد ربنا في المهنة والإعلام، ومعروف عن هذه السيدة العظيمة أنها تساند الشباب».