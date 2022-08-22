محطات بحياة لبلبة بعد إعلان تكريمها من مهرجان القاهرة.. تصدرت الأفيش في طفولتها

مسيرة فنية طويلة، قدمت خلالها الفنانة لبلبة مئات الأعمال الفنية المهمة، إذ قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

محطات في حياة لبلبة

اسمها الحقيقي نينوشكا مانوج كوباليان، وهي تنتمي لعائلة الفنانتين فيروز، ونيللي، التي كُرمت من قِبل المهرجان بنفس الجائزة العام الماضي في دورته الـ 43.

ولعل الجينات الفنية التي تتمتع بها عائلة لبلبة، كانت سببا في نجاحها، حيث برعت في التمثيل والغناء والاستعراض وتميزت بموهبة فريدة ظهرت ملامحها منذ أن دخلت المجال الفني كطفلة بعمر 5 سنوات.

شاركت في العديد من الأعمال السينمائية من بينها «حبيبتي سوسو» لنيازي مصطفى عام 1951، «البيت السعيد» لحسين صدقي في 1952، «يا ظالمني» لإبراهيم عمارة 1954، وفي نفس العام شاركت في فيلم «أربع بنات وضابط» الذي ألفه وأخرجه الفنان الكبير الراحل أنور وجدي.

تصدرت أفيشه باعتبارها إحدى بطلاته بجانب كل من أنور وجدي، والفنانات نعيمة عاكف، رجاء يوسف، عواطف يوسف، كما شاركت أيضًا عام 1955 في فيلم «الحبيب المجهول» لحسن الصيفي، الذي تعاونت معه مرة أخرى من خلال فيلمي «النغم الحزين» 1960، «قاضي الغرام» 1962.

لبلبة والسينما

تعد لبلبة من الفنانين القلائل الذين وثقت شاشة السينما تطور ملامحهم عاما بعد عام، فبعد أن ألِف الجمهور وجهها طيلة فترة طفولتها، شهد أيضًا مرحلة مراهقتها وشبابها، حيث شاركت عام 1964 في فيلم «نمر التلامذة» لعيسى كرامة، و«إجازة بالعافية» لنجدي حافظ، «آخر العنقود» لزهير بكير عام 1966، وجددت تعاونها مع حسن الصيفي عام 1967 من خلال «شنطة حمزة»، و«المليونير المزيف» 1968، فيما قدمت أيضًا عام 1970 فيلمي «برج العذراء» لمحمود ذو الفقار، «رحلة شهر العسل» لزهير بكير، وفيلمي «بنت بديعة» لحسن الإمام، و«زواج بالإكراه» لنجدي حافظ عام 1972.

نشاط كبير لـ لبلبة

استمرت الفنانة لبلبة في نشاطها السينمائي، بل وازداد كثافة عام 1973، حيث شاركت في 4 أفلام هي «الشياطين في أجازة» و«البنات والمرسيدس» لحسام الدين مصطفى، «شيء من الحب» لأحمد فؤاد.

وفيلم «السكرية» لحسن الإمام، والمأخوذ عن قصة الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ، والذي يعد أيضًا أحد أهم أفلام السينما المصرية.