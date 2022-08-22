رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني في سوهاج

يكثف كثير من الطلاب وأولياء الأمور البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني في محافظة سوهاج، وذلك للتقديم في المدارس الثانوية بأنواعها المختلفة وفقا للمجموع، وذلك بعد اعتماد تنسيق من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني في سوهاج

وتقدم «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الدور الثاني في محافظة سوهاج، على موقع مدرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عبر الضغط هنا، إذ يدخل الطالب ويقوم بفتح الموقع، ثم تسجيل رقم الجلوس الخاص به في الشهادة الإعدادية، ومن ثم تظهر له النتيجة كاملة في جميع المواد المجموع الكلي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بسوهاج

وأكد عربي أبو زيد وكيل تعليم سوهاج أن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بسوهاج يمكن الحصول عليها برقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ اللواء طارق الفقي.

وأشار «أبو زيد»، أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني أغسطس 2022 للشهادة الإعدادية جاءت 90.69% على مستوى الدور الثاني، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 90.69%

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 27 ألفا 806 طلاب، حضر منهم 25 ألفا و169 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 22 ألفا 827 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 90.69%.