مصرع أم وطفليها في انهيار عقار بعزبة أبو حشيش بحدائق القبة

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، إثر انهيار عقار في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، وإصابة رب الأسرة، في واقعة مأساوية شهدتها المنطقة بعدما سقط العقار المكون من 3 طوابق على أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحديدًا في عزبة أبو حشيش.

وانهار العقار القديم في عزبة أبو حشيش فجر اليوم، على رأس كل من الأم ملكة السيد 52 عاما، وطفليها أمال سيد أحمد إسماعيل 11 عاما وإبراهيم سيد أحمد إسماعيل 14 عاما، بينما أصيب الأب سيد أحمد إسماعيل، كما تبين أن الأب والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة «الصم والبكم».

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة

في بداية الواقعة، تلقت غرفة عمليات حي حدائق القبة، بلاغا بانهيار سقف أحد العقارات بعزبة أبو حشيش؛ ما أسفر عن مصرع 3 أفراد من الأسرة وإصابة الأب، وجرى نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية، ويقوم رجال الإنقاذ بمحاولة استخراج المحاصرين.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بانهيار العقار ووجود محاصرين بأسفله، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وفرض رجال الأمن كردون أمني لحماية المواطنين، وتقوم قوات الحماية المدنية برفع الأنقاض.

وتعليقًا على الحادث، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ المناعة والطب العام، إنّ نجاة الشخص الواقع تحت الأنقاض تعتمد بالأساس على ما يحدث لحظة وقوع الانهيار، وموقع الضحية من السقوط.

المكوث تحت الأنقاض لوقت طويل يؤدي إلى ارتفاع الحرارة

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ المكوث تحت الأنقاض لوقت طويل في مساحة ضيّقة، يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ثاني أكسيد الكربون، ما قد يؤدي إلى الاختناق حال وصوله إلى مستويات عالية، في حال لم يتأذى من حطام المنزل من الأساس.