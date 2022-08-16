انهيار سقف عقار في عزبة الورد بالشرابية.. ورئيس الحي يعاين الحادث

انهار سقف عقار قديم في عزبة الورد بحي الشرابية، دون وقوع إصابات، وقال المهندس خيري مرسي، رئيس الحي، إنّ العقار المنهار صدر له قرار ترميم من قبل، لكن مالك العقار لم ينفذ، وتحرك الحب على الفور إلى الموقع، حيث شهدت منطقة عزبة الورد بالشرابية انهيار سقف عقار رقم 46 بشارع مهمشة البحري المكون من طابقين.

موقع العقار المتضرر

واتجه المهندس خيري مرسي، رئيس حي الشرابية في القاهرة، إلى موقع العقار، بحضور المهندسة ناريمان حسني، مديرة عام منطقة الإسكان والإدارات المعاونة، للوقوف على ملابسات حالة العقار، كما جرى إخلاء العقار من سكانه، وإخلاء سكان عقار مجاور، حفاظا على أرواح المواطنين لحين معاينة لجنة هندسية للحالة الإنشائية للمباني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.