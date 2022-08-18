انهيار سقف عقار دون إصابات في البحيرة وإخلاء السكان (صور)

شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، حادث انهيار جزئي بأحد العقارات في منطقة «منشية الحرية»، بدائرة مركز دمنهور، نتيجة سقوط سقف الطابق الأول علوي، دون سقوط أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وجرى فرض كردون أمني حول العقار، كما تم إخلاء السكان مؤقتاً، لحين معاينة المنزل وبيان حالته.

إخطار أمني بانهيار سقف منزل بدمنهور

تلقت أجهزة مديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد انهيار سقف بالدور الأول علوي في أحد المنازل بمنطقة «مننشيه الحرية»، دائرة المركز، دون الإبلاغ عن سقوط أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح نتيجة الحادث.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمنهور وقوات الحماية المدنية، التابعة لمركز ومدينة دمنهور، وفريق الأزمات بالوحدة المحلية والإدارة الهندسية بمدينة دمنهور، وجرى فصل المرافق عن المكان، وفرض كردون أمني لحماية المواطنين.

إخلاء العقار من المواطنين

ووجه كامل غطاس، رئيس مدينة دمنهور، بإخلاء المواطنين من المنزل، لحين صدور تقرير لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط، وجريى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.