«الداخلية» تحرر محاضر لـ1544 محلا في يومين: لم تلتزم بقرارات ترشيد الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية، تحرير 1544 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 48 ساعة والخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

وذكر بيان أصدرته قبل قليل وزارة الداخلية، أنَّ ذلك يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

جهود الداخلية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 1544 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.