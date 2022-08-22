عضو بـ«النواب»: زيارة رئيس الإمارات لمصر هدفها تعزيز مجالات التعاون

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهمية زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لمصر والتي تأتي في إطار العلاقات القوية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين وتوحيد الرؤي تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الإمارات يؤكد على العمل العربي المشترك

وقال «وهدان» إن اللقاء الذي جمع رئيس دولة الإمارات بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول أيضا التأكيد على تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى حرص الدولة المصرية على توحيد الصف العربي، في مواجهة التحديات التى تواجه العالم، وإيجاد حلول للأزمات الإقليمية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى خلق حالة من التكامل بين دول المنطقة حتى تتمكن من تخطى الأزمات العالمية.

ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل لـ«1.9 مليار دولار»

وأشار «وهدان» إلى أن زيادة التقارب المصري- الإماراتي انعكس أيضا على العلاقات الاقتصادية حيث ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021- 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 169.1% عن العام الماضي، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4% عن العام الماضي، كذلك ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022.